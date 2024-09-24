Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о желании партнеров Украины обратиться к РФ для урегулирования

Bloomberg: партнеры Украины обсуждают возможность обратиться к РФ до саммита G20

close
Thomas Peter/Pool/Reuters

Зарубежные партнеры Украины, которых не впечатлил так называемый «план победы» президента страны Владимира Зеленского, обсуждают возможность напрямую обратиться к властям РФ ради урегулирования конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что западные политики не увидели в подготовленном Зеленским документе ничего особенного. По словам неназванного должностного лица, «план победы» украинского лидера больше напоминает список пожеланий Киева к Вашингтону и его союзникам.

«Партнеры [Украины] также обсуждают возможность напрямую обратиться к [президенту РФ Владимиру] Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что как минимум одна из дружественных Киеву стран выразила уверенность, что к Москве может обратиться кто-то из союзников или даже сам украинский президент.

Саммит глав государств — членов G20 в Бразилии запланирован на 18–19 ноября 2024 года. Мероприятие состоится в Рио-де-Жанейро.

24 сентября журнал The American Conservative сообщил, что «план победы» Зеленского не содержит никаких инициатив по завершению боевых действий. В реальности документ представляет собой список требований, включая принятие Украины в НАТО и передачу ей современных видов вооружений.

Ранее в немецком парламенте раскритиковали «план победы» Зеленского.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами