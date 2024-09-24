Стало известно о желании партнеров Украины обратиться к РФ для урегулирования

Зарубежные партнеры Украины, которых не впечатлил так называемый «план победы» президента страны Владимира Зеленского, обсуждают возможность напрямую обратиться к властям РФ ради урегулирования конфликта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что западные политики не увидели в подготовленном Зеленским документе ничего особенного. По словам неназванного должностного лица, «план победы» украинского лидера больше напоминает список пожеланий Киева к Вашингтону и его союзникам.

«Партнеры [Украины] также обсуждают возможность напрямую обратиться к [президенту РФ Владимиру] Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии», — говорится в публикации.

Журналисты добавили, что как минимум одна из дружественных Киеву стран выразила уверенность, что к Москве может обратиться кто-то из союзников или даже сам украинский президент.

Саммит глав государств — членов G20 в Бразилии запланирован на 18–19 ноября 2024 года. Мероприятие состоится в Рио-де-Жанейро.

24 сентября журнал The American Conservative сообщил, что «план победы» Зеленского не содержит никаких инициатив по завершению боевых действий. В реальности документ представляет собой список требований, включая принятие Украины в НАТО и передачу ей современных видов вооружений.

Ранее в немецком парламенте раскритиковали «план победы» Зеленского.