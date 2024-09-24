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В США обозначили наследие Байдена

Салливан назвал объединение союзников США против России наследием Байдена

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Craig Hudson/Reuters

Объединение союзников Соединенных Штатов против России является наследием президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом телеканалу MSNBC заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Объединение мира для противодействия России станет для Байдена великим историческим наследием», — заявил Салливан.

Среди других достижений Байдена, Салливан назвал инвестиции в ключевые источники силы США и обновление уже ранее действовавших союзов Вашингтона с другими странами. Также Салливан считает, что любому из приемников Байдена достанутся Соединенные Штаты с крепкими основами в контексте нацбезопасности.

До этого стало известно, что республиканцы в Конгрессе США намерены расширить расследование относительно вывода американских войск из Афганистана и сделать это центральным вопросом в своей предвыборной критике демократов.

Некоторые из американских военачальников ранее критиковали решения администрации президента Джо Байдена по Афганистану.

Ранее Трампа назвали причастным к выводу войск из Афганистана.

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