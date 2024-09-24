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В США заявили, что «план победы» Зеленского не предусматривает уступок России

ABC News: план Зеленского не предусматривает никаких уступок России

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Valentyn Ogirenko/Reuters

«План победы» Владимира Зеленского состоит из пяти пунктов и не включает в себя никаких уступок России. Об этом сообщает американское издание ABC News со ссылкой на источника.

По информации источника, план включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Киеву, а также определенные дипломатические шаги. Сам план направлен на то, чтобы заставить Москву прекратить боевые действия.

19 сентября агентство Bloomberg сообщило, что Зеленский во время своего визита в США в конце сентября намерен добиваться членства Украины в НАТО и ЕС, а также поставок современного вооружения в распоряжение ВСУ для реализации его «плана победы».

До этого Зеленский объявил о завершении разработки «плана победы» Киева и о том, что теперь важна решимость в его реализации. Известно, что он включает в себя заморозку конфликта и вступление Украины в НАТО до конца этого года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Западе задумались о начале переговоров из-за истощения Украины.

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