Ветеран ВМС США назвал возможную дату новой мировой войны

Ветеран американского флота Джек Пособец предположил, что исход президентских выборов в Соединенных Штатах может приблизить мир к новой мировой войне. Своим мнением он поделился на странице в соцсети Х.

По его словам, после президентских выборов в США, которые пройдут через шесть недель, станет известно, «будут ли у нас доступные продукты или мы получим Третью мировую войну».

Выборы американского президента пройдут 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что нынешний президент США Джо Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из гонки, и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. От Республиканской партии на выборы идет бывший президент США Дональд Трамп.

Последний неоднократно заявлял, что в случае победы на выборах представителя Демократической партии, мир рискует погрузиться в новую мировую войну. В случае своей победы он обещал урегулировать конфликт на Украине в первый же день своего срока.

Ранее опрос показал, как в РФ отнеслись к словам Трампа о третьей мировой при Харрис.