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МИД России высказался по ситуации в Ливане

Захарова заявила, что Россия осуждает военные действия Израиля против Ливана

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Россия осуждает военные действия Израиля против Ливана, в том числе неизбирательные удары по жилым районам, а также призывает стороны к переводу конфликта в русло политико-дипломатического урегулирования. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступление которой опубликовано в Telegram-канале МИД России.

«Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица. Необходимо срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля», — заявила Захарова.

МИД России призывает остановить разгорание большого конфликта на Ближнем Востоке, и принять тот факт, что безопасность любого государства не может обеспечиваться за счет лишения безопасности окружающих государств.

До этого Израиль объявил о начале новой волны ударов по «Хезболле».

Ранее в «Хезболле» рассказали о начале нового этапа в рамках противостояния с Израилем.

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