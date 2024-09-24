Ситуация на Ближнем Востоке отразится на графике поездки Нетаньяху на ГА ООН

График визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке изменится из-за эскалации конфликта с движением «Хезболла». Слова советника офиса израильского премьера Дмитрия Гендельмана приводит РИА Новости.

«В связи с ситуацией в сфере безопасности, вероятно, будут изменения в датах и графике поездки премьера Нетаньяху в США», — сказал Гендельман.

Он отметил, что график визита в Нью-Йорке зависит от развития ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке в ближайшие 24–48 часов.

Накануне кабинет министров Израиля проголосовал за введение в тылу на всей территории страны «особого положения» на 48 часов. «Особое положение» дает властям и Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) больше полномочий в отношении мирного населения, чтобы оптимизировать усилия в сфере гражданской обороны для спасения человеческих жизней на фоне ударов по объектам ливанского движения «Хезболла» и отражения его атак.

23 сентября Нетаньяху призвал жителей Ливана покинуть места базирования «Хезболлы». По его словам, боевики разместили ракеты в гостиных и гаражах ливанцев. Он подчеркнул, что Израиль должен ликвидировать это оружие, чтобы защитить свой народ.

Ранее в Израиле призвали граждан проявить стойкость на фоне конфликта с «Хезболлой».