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В Совфеде объяснили слова Зеленского о скором окончании конфликта на Украине

Сенатор Климов назвал дезинформацией слова Зеленского об окончании конфликта

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Caitlin Ochs/Reuters

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов объяснил в беседе с «Лентой.ру», почему президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинский конфликт завершится раньше, чем многие думают.

По словам сенатора, слова Зеленского не стоит воспринимать серьезно, потому что он говорит то, что «ему вкладывают в уста» американские и британские кураторы, которые «заинтересованы в дезинформации».

По мнению Климова, все заявления украинского лидера являются попытками «дезинформировать общественность». Сенатор отметил, что на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в США, Зеленский играет роль миротворца по указке западных кураторов.

23 сентября в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский заявил, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают. По оценке политика, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

Позднее в своем Telegram-канале Зеленский написал, что Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Зеленского о «скором» завершении конфликта на Украине.

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