Члены верхней палаты выбрали кандидатуру на пост председателя Совфеда

Члены верхней палаты парламента России решили выдвинуть кандидатуру Валентины Матвиенко на пост председателя Совета Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, участвовавший в заседании Совфеда.

По его словам, сенаторы 24 сентября обсудили выдвижение кандидатуры на пост председателя Совета Федерации. За Матвиенко сенаторы высказались единогласно, заявил источник.

Накануне Матвиенко заявила, что министерство юстиции РФ и эксперты обсуждают запрет в России идеологии «чайлдфри».

При этом парламентарий отметила, что государство никогда не будет заставлять рожать женщин, которые не хотят иметь детей, поскольку «это их право». Однако государство не позволит, чтобы идеология «чайлдфри» развивалась в России, подчеркнула Матвиенко.

11 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом имени Ахмата Кадырова.

Высшую награду Чечни вручили Матвиенко за вклад в развитие законодательной базы, участие в инициативах, способствующих единству и стабильности в обществе, а также за достижения в развитии Чеченской Республики.

Ранее Матвиенко выступила против введения сиесты для россиян.