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Путин обсудил с Грефом ситуацию с ростом инвестиций в России

Путин: россияне поняли, что надежнее вкладывать деньги внутри страны

Активный рост частных инвестиций в России, зафиксированный в течение последних двух лет, свидетельствует о понимании людьми того, что финансовые средства надежнее вкладывать внутри страны. Об этом сообщает президент России Владимир Путин на встрече с главой «Сбера» Германом Грефом, передает пресс-служба Кремля.

«Видимо, приходит осознание того, что лучше все «заносить в дом» (я имею в виду рост частных инвестиций)», — сказал российский лидер.

23 сентября стало известно, что Центробанк России сохранил ограничения на переводы валюты за рубеж для граждан и иностранцев из дружественных стран, установив лимит в $1 млн в месяц на зарубежные счета и $10 тыс. через платежные системы.

На прошлой неделе сообщалось, что основные проблемы российской экономики — высокие процентные ставки, низкая производительность труда и демографический спад. Эксперты отмечали, что эти факторы сдерживают рост и инновации в стране.

Ранее Путин заявил, что России нужно сформировать энергетический суверенитет страны.

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