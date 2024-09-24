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Зюганов резко отреагировал на приезд проститутки в Госдуму к депутату-коммунисту

Зюганова возмутил вопрос о приезде проститутки в Госдуму к депутату от КПРФ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова возмутил вопрос по поводу возможного приезда проститутки в Госдуму к члену партии Денису Парфенову. Политик резко ответил журналисту Telegram-канала SHOT на просьбу прокомментировать ситуацию.

«Слушай, у тебя нет других вопросов? Ну был на фронте хоть раз? Я извиняюсь, просто занимаетесь дерьмом. Стыдно за вас», — сказал Зюганов.

20 сентября в КПРФ заявили, что комментировать ролик с депутатом, который пригласил проститутку в Госдуму, «бессмысленно», потому что «нет фактуры». Глава пресс-службы ЦК КПРФ и ее фракции, депутат Госдумы Александр Ющенко заявил, что к деятельности партии случай отношения не имеет, и это всего лишь «догадки, которые якобы идут с подачи политтехнологов». Он предположил, что на видео может быть не депутат Денис Парфенов, а кто угодно, даже Чубайс, потому что в партии «много рыжих».

В пятницу Telegram-канал SHOT опубликовал видео с депутатом, похожим на Парфенова, который занимался сексом в Госдуме с проституткой. Сам депутат ситуацию пока не комментировал.

Ранее Лолита предложила проституткам платить налоги.

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