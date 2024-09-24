Российский сенатор оценил готовность Москвы к переговорам с Киевом

Никто в РФ не имеет ничего против завершения конфликта на Украине, заявил председатель комиссии верхней палаты российского парламента по международным делам Григорий Карасин. Об этом пишет «Лента.ру».

Таким образом сенатор прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о близости окончания боевых действий.

«Ничего против того, чтобы конфликт завершился, никто в РФ не имеет. Но важно, чтобы Зеленский не пытался обманывать международное сообщество», — подчеркнул он.

По словам законодателя, в том числе речь идет о попытках Киева ввести западных партнеров в заблуждение путем выдвижения неприемлемых для Москвы требований.

Также член Совета Федерации РФ обратил внимание на ослабление украинских войск. Как сказал Карасин, из-за этого власти страны начали искать «волшебные решения» для прекращения огня.

«Мы готовы к переговорам. <...> Но мы хотим действительно урегулирования, которое оградило бы нас от стратегической опасности», — уточнил парламентарий.

24 сентября Зеленский дал интервью для американского телеканала ABC. Во время беседы с журналистами он выразил уверенность, что окончание конфликта между Москвой и Киевом намного ближе, чем многие думают.

Ранее президент Украины заявил, что его «план победы» вынудит РФ начать переговоры.