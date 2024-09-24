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В Иране отказались поддерживать действия РФ на Украине

Президент Ирана Пезешкиан отказался поддерживать операцию РФ на Украине

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Morteza Fakhri Nezhad/IRIB/WANA (West Asia News Agency)/Reuters

Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что не намерен поддерживать действия РФ на Украине. Об этом пишет Ura.ru.

«Мы никогда не одобряли конфликт на территории Украины. Нужно уважать границы каждой страны», — сказал глава государства на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке.

По словам политика, он верит в урегулирование кризиса исключительно «посредством диалога».

В середине сентября Пезешкиан прокомментировал сообщения о том, что Тегеран якобы снабжает Москву вооружениями. Как отметил глава государства, Иран действительно сотрудничает и ведет торговлю с РФ. Однако о продаже ракет и иной военной техники речи не идет, уточнил политик.

Кроме того, он обратил внимание, что Иран всегда выступал за мирное урегулирование кризиса на Украине.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, отмечал, что украинский конфликт осложнил развитие отношений между Тегераном и Брюсселем. По его словам, выходом для нормализации связей Ирана и Европы могут стать переговоры на основе уважения.

Ранее Иран отреагировал на сообщения о причастности к подготовке российских солдат.

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