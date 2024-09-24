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В Германии назвали «план победы Зеленского» путем к мировой войне

Депутат бундестага Дагделен назвала путем к мировой войне мирный план Зеленского

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен заявила, что так называемый план победы Владимира Зеленского, который он планирует представить президенту США Джо Байдену, на самом деле является планом начала новой мировой войны. Соответствующая публикация появилась на ее странице в соцсети Х.

«План победы» Зеленского над ядерной державой Россией — это план мировой войны. Для «победы» Украины США и страны НАТО должны полноценно участвовать в войне на Украине», — написала Дагделен.

Она отметила, что большая часть населения ФРГ выступает против эскалации и поддерживает скорейшее завершение конфликта Москвы и Киева. Депутат призвала правящую коалицию Олафа Шольца прекратить «игнорировать большинство» и проводить внешнюю политику в соответствии с реальными желаниями немцев.

Сообщалось, что так называемый план победы, который президент Украины Владимир Зеленский подготовил в преддверии официального визита в США, содержит четыре основных пункта. Одним из требований Киева к западным партнерам может стать предоставление гарантий безопасности. Кроме того, украинский лидер планирует убедить Вашингтон в необходимости продолжить операцию на территории Курской области и предоставить его стране некоторые виды современных вооружений. Еще одним пунктом «плана победы» стало продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее в Совфеде рассказали, что должен учитывать «план победы» Зеленского.

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