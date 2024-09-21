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В Совфеде рассказали, что должен учитывать «план победы» Зеленского

Сенатор Карасин: любой «план победы» Украины должен учитывать позицию РФ

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что любой так называемый «план победы» Украины должен учитывать позицию России. Его слова приводит «Лента.Ru».

«Президент Зеленский должен понимать, и, наверное, он понимает, просто дурака валяет, что любой план, который он выносит в своей голове, должен быть реалистичным. Любые планы должны исходить из интересов здравого смысла и интересов Российской Федерации», — сказал Карасин.

По словам парламентария, без этих условий все планы украинской стороны будут обречены на провал, даже если их согласуют Джо Байден, Олаф Шольц или любой другой лидер стран Запада.

Он призвал наблюдать за развитием событий вокруг «мирного плана» Владимира Зеленского, но отметил, что «всерьез воспринимать это, конечно, смешно».

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в ходе предстоящей поездки в США Зеленский будет добиваться от президента Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для реализации так называемого «победного плана». Кроме того, он представит план с четким путем Киева в Европейский союз (ЕС), а также ряд договоренностей в сфере безопасности и экономики, сообщили собеседники агентства.

Ранее Зеленский резко высказался в адрес Запада из-за запрета бить вглубь России.

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