Посольство назвало число россиян в Ливане на фоне операции Израиля

В Ливане, где Израиль начал военную операцию», находятся более 3 тысяч граждан России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на российское посольство в Бейруте.

В дипмиссии уточнили, что никто из россиян не пострадал. Дипломаты находятся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами и экстренными службами, не перестают следить за ситуацией.

«Пока никаких чрезвычайных ситуаций с соотечественниками не произошло», — сказали в посольстве.

Там же добавили, что желающие могут покинуть Ливан коммерческими рейсами, которые совершаются из столичного аэропорта. Необходимости в дополнительных мерах по поддержке россиян пока нет, уточнили в дипмиссии.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после того как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана одновременно взорвались пейджеры и рации, которыми, как утверждают СМИ, пользовались в основном члены «Хезболлы». Власти Ливана обвинили в произошедшем Израиль. Затем, с 19 сентября, еврейское государство начало наносить авиаудары по ливанской территории.

23 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера». Контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что ЦАХАЛ нанес уже 1300 ракетных ударов по объектам движения.

Ранее «Хезболла» нанесла ракетный удар по израильской авиабазе.