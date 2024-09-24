Путин освободил Якушева от должности полпреда президента в УрФО

Президент России Владимир Путин освободил 24 сентября врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимира Якушева от должности полпреда президента в Уральском федеральном округе (УрФО). Указ опубликовал портал официальных правовых актов.

Источник в парламенте сообщал РИА Новости, что Якушев может занять место сенатора от исполнительной власти Тюменской области. Голосование пройдет на заседании Совфеда 25 сентября.

До этого источники «Коммерсанта» сообщали, что председатель парламента Донецкой народной республики Артем Жога, с большой вероятностью, может занять должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

По их информации, на данный момент Жога является единственным кандидатом на эту вакансию, которая освободится после предположительного перехода текущего полпреда Владимира Якушева в Совет Федерации. Однако окончательное решение по этому вопросу остается за президентом Владимиром Путиным.

Ранее сенатор от Тюменской области решил уйти в отставку.