В ООН обратились ко всем странам, имеющим влияние на Ближнем Востоке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал все страны, которые имеют влияние на Ближнем Востоке, приложить усилия для деэскалации ситуации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на слова представителя комиссара.

По словам источника, все стороны вооруженного противостояния «должны различать мирных жителей и военных, гражданские объекты и военные цели». Инциденты с ударами по гражданским целям должны становиться предметом независимого расследования, подчеркнули в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

24 сентября Reuters со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента США писал, что Белый дом выступает против возможного вторжения израильской армии в Ливан и намерен продвигать конкретные идеи с целью снижения напряженности на Ближнем Востоке. Представитель Госдепа подчеркнул, что США не согласны с позицией Израиля и будут обсуждать конкретные идеи с союзниками, чтобы не допустить эскалации конфликта с шиитским движением «Хезболла».

Ранее политолог раскрыл, кому выгоден полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке.