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Эксперт объяснил скрытый смысл «плана победы» Зеленского

Политолог Станкевич: план победы нужен Зеленскому для оправдания провала

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Luca Bruno/AP

Политолог и историк Сергей Станкевич в беседе с Tsargrad.tv раскрыл возможный замысел, который скрывается за «планом победы» украинского лидера Владимира Зеленского, предполагающим передачу Киеву большого количества оружия и международную финансовую помощь.

Эксперт допустил, что в случае отказа со стороны Запада, Зеленский может публично заявить, что »Украина могла победить Россию, но Киеву не дали этого сделать», обвинив тем самым США.

«Вот такой нехитрый, на самом деле, план, но реальный план, который скрывается под таким камуфляжным, фейковым планом», — сказал Станкевич.

Он добавил, что Киев пытается заранее оправдать будущий провал.

Как пишет журнал The American Conservative, в «плане победы» Зеленского нет никакого пути к завершению конфликта.

Отмечается, что эта инициатива представляет собой список требований к своим союзникам, таких как поставка оружия и членство в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе. Последнее, обратил внимание журнал, не поможет завершить конфликт на Украине, поскольку Россия не позволит республике вступить в НАТО.

Ранее в Киеве официально подтвердили, что приглашение в НАТО стало частью «плана победы».

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