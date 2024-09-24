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В МИД РФ осудили военные нападения Израиля на Ливан

Захарова: РФ осуждает военные нападения Израиля на Ливан

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Reuters TV

Россия решительно осуждает военные операции Израиля против Ливана и призывает стороны к прекращению боевых действий. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с обострением обстановки на Ближнем Востоке.

«Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения», - подчеркнула она.

Официальный представитель МИД РФ также отметила, что российское внешнеполитическое ведомство придерживается принципиальной позиции о недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся мирные люди.

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Захарова призвала незамедлительно прекратить боевые действия и сделать все возможное, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт в регионе.

До этого посол РФ в Бейруте Александр Рудаков заявил, что риски перерастания конфликта Израиля и шиитской организации «Хезболла» в полномасштабную войну между еврейским государством и Ливаном крайне высоки.

Ранее сразу три авиакомпании отменили рейсы в Израиль на фоне его конфликта с «Хезболлой».

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