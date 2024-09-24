Сразу три авиакомпании отменили рейсы в Израиль на фоне его конфликта с «Хезболлой»

Три авиакомпании, занимающиеся международными перелетами, отменили рейсы в аэропорт Бен-Гурион в израильском Тель-Авиве на фоне конфликта Израиля и шиитской организации «Хезболла». Об этом пишет Times of Israel.

«Wizz Air, British Airways и Azerbaijan Airlines отменили рейсы в аэропорт Бен-Гурион и из него», — говорится в материале.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» против «Хезболлы», которая получила название «Стрелы севера». В этот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к жителям Ливана и призвал их покинуть места базирования «Хезболлы». Он заявил, что шиитская организация использует их в качестве живого щита.

Как писало Reuters, США выступают против возможного вторжения израильской армии в Ливан и намерены продвигать конкретные идеи с целью снижения напряженности на Ближнем Востоке.

Ранее Франция выступила за созыв заседания Совбеза ООН по Ливану.