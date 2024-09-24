В Киеве официально подтвердили, что приглашение в НАТО стало частью «плана победы»

Приглашение Украины в НАТО является частью так называемого плана победы украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

«Приглашение Украины в НАТО является частью плана победы. Я так же призвал партнеров не обращать внимания на угрозы по эскалации со стороны РФ», — написал он.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что в ходе предстоящей поездки в США Зеленский будет добиваться от президента Джо Байдена приглашения в НАТО и обязательств по поставкам современного оружия для реализации так называемого «победного плана». Кроме того, он представит план с четким путем Киева в Европейский союз (ЕС), а также ряд договоренностей в сфере безопасности и экономики, сообщили собеседники агентства.

Ранее в Совфеде призвали поменьше слушать заявления Зеленского.