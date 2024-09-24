Омбудсмен сообщила, что закон о запрете пропаганды чайлдфри не коснется бездетных

Закон о запрете пропаганды чайлдфри не предусматривает наказания для всех граждан, которые по каким-либо причинам отказались иметь детей. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявила уполномоченная по правам ребенка в республике Татарстан Ирина Волынец. Штрафы, по ее словам, предусмотрены для тех, кто дискриминирует семьи с детьми.

«Все, что является пропагандой именно бездетного образа жизни по сознательному убеждению, а не по состоянию здоровья, и является пропагандой «чайлдфри», — сказала Волынец.

Она подчеркнула, что идеология чайлдфри представляет угрозу национальной безопасности страны с точки зрения демографии.

23 сентября российский кабмин поддержал законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола — штрафы за такие правонарушения для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.

24 сентября Государственная дума РФ приступила к рассмотрению соответствующего законопроекта.

Ранее россияне ответили, ощущают ли они пропаганду чайлдфри.