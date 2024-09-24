В Кремле прокомментировали слова Зеленского о «скором» завершении конфликта на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Украины Владимира Зеленского о том, что украинский конфликт завершится раньше, чем многие думают.

«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение целей. Как только цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель Кремля.

23 сентября в интервью американскому телеканалу ABC Зеленский заявил, что окончание украинского конфликта ближе, чем многие полагают. По оценке политика, его так называемый план победы является «укреплением Украины».

Позднее в своем Telegram-канале Зеленский написал, что Украина может найти «справедливое решение» конфликта на Украине в следующем году.

В июне этого года президент России Владимир Путин заявлял, что для начала российско-украинских мирных переговоров Киев должен вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в Североатлантический альянс.

Ранее Зеленский отказался от переговоров с Россией.