Посол заявил об интересе ЦАР к БРИКС

Центральноафриканская Республика пока не подала заявку на вступление в БРИКС, хотя страна проявляет интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках организации. Об этом сообщил посол России в ЦАР Александр Бикантов, слова которого передает РИА Новости.

«Банги проявляет неподдельный интерес к многовекторному сотрудничеству в рамках БРИКС и с его участниками», — заявил посол, отметив, что намерения о вступлении в БРИКС в будущем высказывались неоднократно.

24 сентября премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела на встрече с послом РФ Игорем Мартыновым выразил надежду на вступление в БРИКС для борьбы с «доминированием доллара и евро».

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Ранее талибы (организация запрещена в России) заявили о важности участия движения в саммите БРИКС.