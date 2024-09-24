Президента Украины Владимира Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы США после предполагаемой поддержки вице-президента США Камалы Харрис во время посещения завода снарядов в Пенсильвании. Об этом сообщает журнал Federalist.

Зеленский якобы использовал американский военный объект, чтобы поддержать кампанию Харрис. Данный завод выбран неслучайно, ведь он находится «в самом крупном и важном колеблющемся штате» с ее сторонниками, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и другими демократами. Так считает бывший кандидат в Сенат США от Пенсильвании Шон Парнелл.

Подчеркивается, что он прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения с самолета американских ВВС.

В воскресенье Зеленский начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон, штат Пенсильвания. Он попросил поставить Украине больше снарядов.

23 сентября Зеленский прибыл в Нью-Йорк, чтобы принять участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. 25 сентября состоится его выступление на дебатах.

Ранее экс-советник Кучмы рассказал о разладе между Харрис и Зеленским.