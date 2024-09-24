В Турции рассказали, как страна может «разорвать цепи НАТО»

Заявка Турции в БРИКС и ее потенциальное вступление в объединение станет революционным событием, поскольку страна «разорвет цепь НАТО». Об этом в беседе с РИА Новости заявил зампредседателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«Заявка Турции на членство и ее принятие — это революционное событие с точки зрения того, что страна – член НАТО разорвет цепь НАТО и станет членом БРИКС», – подчеркнул он.

По словам турецкого политика, объединение БРИКС стало новым полюсом, начав стремительно увеличивать свою «силу притяжения».

В середине сентября посольство США в Турции высказалось по поводу желания Анкары вступить в БРИКС и выразило уверенность в двусторонних отношениях стран.

По словам временного поверенного в делах посольства США в Турции Майкла Голдмана, Турция — это суверенное, независимое государство и нация, которая может устанавливать отношения с тем, с кем хочет.

Ранее Москва вошла в тройку лидеров рейтинга городов БРИКС.