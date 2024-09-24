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Британский эксперт назвал причину создания «плана победы» Зеленского

Меркурис: Зеленский надеется, что «план победы» обеспечит ему протекцию США

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что его «мирный план» поможет ему удостовериться в пребывании под протекцией США. Такое мнение высказал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского <…> …Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине», — сказал Меркурис.

По мнению эксперта, план Зеленского не направлен на западную поддержку Украины, а касается именно поддержки самого Зеленского.

«Это будет означать, что ему больше не придется беспокоиться о потенциальных переворотах в Киеве, потому что никто не начнет переворот, если знает, что Запад будет против этого», — предположил аналитик.

23 сентября американский миллиардер Дэвид Сакс выразил мнение, что «план победы» украинского лидера может привести лишь к началу третьей мировой войны. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в свою очередь называл «план победы» Зеленского опасной авантюрой, которая лишь усугубит украинский конфликт.

Ранее стало известно, какие пункты Зеленский включил в свой «план победы».

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