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Трамп заявил о желании поработать поваром в McDonald's

Трамп заявил о желании пожарить картошку фри в McDonald's

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что попробует поработать в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Об этом сообщает ТАСС.

«Я приду в McDonald's и попробую около получаса пожарить картошку фри — хочу узнать, каково это», — анонсировал он.

По его словам, он планирует посетить McDonald's на следующей неделе.

Так Трамп прокомментировал новость о том, что кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис в студенческие годы якобы трудилась в McDonald's и умеет сервировать мороженое.

До этого Трамп сообщал о том, что уже слишком поздно проводить новые дебаты с Харрис. По его мнению, Харрис хочет организовать новые дебаты, поскольку существенно отстает в предвыборной гонке.

Тем временем вице-президент Камала Харрис согласилась на проведение второго раунда дебатов с Трампом в рамках их предвыборной кампании.

До этого соперники уже встречались на дебатах, организованных телеканалом ABC News, которые прошли в Филадельфии. Согласно опросам, в результате той дуэли Харрис одержала верх над Трампом.

Ранее Трамп рассказал о своих страхах после покушений.

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