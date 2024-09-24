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Суд в Аргентине постановил объявить Мадуро в розыск

Суд в Аргентине постановил объявить президента Венесуэлы Мадуро в розыск

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Fausto Torrealba/Reuters

Суд в Буэнос-Айресе постановил объявить президента Венесуэлы Николаса Мадуро в международный розыск из-за обвинений в случаях нарушения прав человека. Об этом сообщила газета La Nacion.

Суд решил удовлетворить запрос аргентинских прокуроров, получивших жалобу от неправительственной организации «Аргентинский форум по защите демократии», которая обвинила венесуэльского лидера в преступлениях против человечности. Суд Аргентины посчитал, что подобные обвинения относятся к универсальной юрисдикции, поэтому он уполномочен объявить Мадуро в розыск.

В сентябре 2018 года Аргентина уже обращалась в МУС и вместе с Канадой, Колумбией, Парагваем, Перу и Чили требовала начать расследование возможных преступлений против человечности в Венесуэле. Жалоба была подана после волны протестов в республике в 2017 году. В 2021 году правительство экс-президента Аргентины Альберто Фернандеса отозвало свою подпись под документом.

19 сентября Европарламент (ЕП) обратился к Евросоюзу (ЕС) и странам — членам объединения запросить международный ордер на арест президента Венесуэлы после прошедших в конце июля выборов, поскольку депутаты ЕП сочли электоральный процесс в Венесуэле недостаточно «прозрачным».

Ранее Венесуэльский суд разрешил арестовать Милея.

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