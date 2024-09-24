МАГАТЭ не собирается отправлять постоянную миссию на Курскую АЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пока не собирается размещать постоянную миссию на территории Курской АЭС. Об этом сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«В настоящий момент — нет», — сказал он.

По словам Гросси, МАГАТЭ сейчас дает оценку ситуации на АЭС, учитывая складывающуюся обстановку. Он высказал надежду, что на Курской АЭС не случится событий, которые потребуют участия МАГАТЭ.

Гендиректор агентства отмечал, что между МАГАТЭ и Россией налажен постоянный диалог по Запорожской и Курской АЭС.

До этого сообщалось, что ситуацию на перечисленных АЭС глава МАГАТЭ обсуждал с заместителем госсекретаря США по управлению и ресурсам Ричардом Вермой в Вене.

Кроме того, Гросси заявлял, что атомные электростанции не могут быть легитимной военной целью в вооруженном конфликте.

Россия призывала МАГАТЭ к более жесткой и внятной реакции на продолжающиеся ядерные провокации Киева в отношении Курской атомной электростанции.

Ранее в МАГАТЭ заявили о планах расширения сотрудничества с РФ.