Франция выступила за созыв заседания Совбеза ООН по Ливану

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане. Его слова на Саммите будущего в штаб-квартире ООН передает ТАСС.

«Франция вновь призывает стороны и тех, кто их поддерживает, к деэскалации и стремлению избежать региональный конфликт, который будет разрушительным для всех, начиная с гражданского населения», — сказал французский дипломат.

Утром 23 сентября израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон.

Ранее ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки армии Израиля.