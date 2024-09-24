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Франция выступила за созыв заседания Совбеза ООН по Ливану

В МИД Франции предложили созвать заседание Совбеза ООН из-за ситуации в Ливане

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RVvoenkor/Telegram

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его страна выступает за созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ситуацией в Ливане. Его слова на Саммите будущего в штаб-квартире ООН передает ТАСС.

«Франция вновь призывает стороны и тех, кто их поддерживает, к деэскалации и стремлению избежать региональный конфликт, который будет разрушительным для всех, начиная с гражданского населения», — сказал французский дипломат.

Утром 23 сентября израильская авиация начала наносить массовые удары по ливанским поселениям. Атакам подверглись множество деревень и ряд городов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили десятки ракет по северным частям Израиля. Ливанское правительство уже призвало ООН вмешаться и остановить агрессию со стороны Израиля.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон.

Ранее ливанский тележурналист получил травмы в прямом эфире из-за атаки армии Израиля.

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