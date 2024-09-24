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Трамп заявил об отсутствии доверия расследованию покушения на него

Трамп заявил о недоверии расследованию второго покушения на него

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не доверяет расследованию второго покушения на него. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, правоохранители больше сосредоточены на уголовных делах против него самого.

«Минюст Камалы Харрис, Джо Байдена и ФБР неверно и преуменьшено расследуют второе покушение на меня», — сказал Трамп.

Он отметил, «одержимость подложными обвинениями» можно расценивать как конфликт интересов, мешающий правильному расследованию попытки покушения. По словам политика, доверять расследованию очень сложно.

15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты. Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в сети появилось письмо покушавшегося на Трампа американца Раута.

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Покушения на Трампа
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