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Зеленский заявил о важности ближайших месяцев для исхода конфликта

Зеленский: ближайшие месяцы станут решающими в конфликте

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Ближайшие месяцы станут решающими в конфликте России и Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе вручения награды Американской академии достижений, сообщает РБК.

Зеленский подчеркнул, что сейчас остается не так много времени, чтобы определить итог конфликта, но, по его словам, это должен сделать Киев.

Кроме того, он снова анонсировал, что покажет Вашингтону «план победы» Украины, который будет состоять из пяти позиций. По информации газеты The Times, одним из требований к западным союзникам может стать предоставление гарантий безопасности.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отмечал, что «план победы» Зеленского является опасной авантюрой, которая лишь усугубит украинский конфликт. Он напомнил, что именно Киев под нажимом Лондона вышел из переговоров с РФ, которые проходили в Стамбуле в 2022 году.

Американский миллиардер Дэвид Сакс предупреждал, что «план победы» Зеленского может привест к началу третьей мировой войны.

Ранее глава МИД Британии высказался о сроках завершения конфликта на Украине.

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