В Венгрии допустили возможность третьей мировой войны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто выразил мнение, что миру могут угрожать третья мировая война или раскол на блоки. Его слова на Саммите будущего в Нью-Йорке передает ТАСС.

«Риск начала третьей мировой войны становится все более серьезным, или же все движется к эпохе, когда мир снова будет разделен на блоки», — сказал дипломат.

Министр отметил, что в прошлом Венгрия сильно пострадала из-за раскола мира, и неудивительно, что сейчас страна не хочет возвращения эпохи разделения.

«Мы хотим, чтобы следующие десятилетия характеризовались взаимосвязанностью [стран] и справедливым международным сотрудничеством», — подчеркнул Сийярто.

20 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине. В начале месяца он сообщал, что продолжает работу над миротворческой миссией по недопущению эскалации и урегулированию конфликта на Украине. Премьер Венгрии также заявил, что приближается изменение мировой системы. По его словам, вместо однополярного мирового порядка следует рассчитывать на многополярный, проигравшими в котором могут стать США.

Ранее в США признали, что не готовы к новой мировой войне.