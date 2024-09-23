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Появились новые подробности о «плане победы» Зеленского

«Общественное»: план Зеленского состоит из пяти, а не из четырех пунктов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

План украинского лидера Владимира Зеленского по завершению конфликта с Россией включает в себя пять пунктов, а не четыре, как рассказывали ранее журналисты газеты Times. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

«Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли… План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта — на послевоенный период», — заявил источник.

По его словам, план содержит пункты о продолжении вторжения украинских войск в Курскую область, а также о передаче ВСУ современного оружия.

По версии Times, «план победы» Зеленского также содержит положение о предоставлении гарантий безопасности Украине. Речь идет об обязательствах, аналогичных тем, которые страны — члены НАТО берут на себя при принятии в организацию новых государств. Еще один пункт — продолжение финансирования Украины со стороны зарубежных союзников.

Ранее Зеленский заявил, что у Трампа нет плана по завершению конфликта на Украине.

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