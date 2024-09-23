Губернатор Белгородской области раскрыл план действий в случае своей гибели

Власти Белгородской области сформировали карты риска как по отдельным районам и муниципалитетам, так и по региону в целом. Разработан регламент действий на случай любых угроз, в том числе гибели губернатора, заявил в интервью ИА Регнум глава области Вячеслав Гладков.

Он объяснил, зачем нужно действовать на опережение, прогнозировать все возможные варианты развития событий, в том числе гибель губернатора, и прорабатывать автономность действий всех оперативных групп.

«Чтобы потеря руководителя управления не повлияла на скорость принятия решений при выполнении эвакуационных мероприятий или ликвидации разбора завалов одновременно большого количества домов», — сказал Гладков.

По его словам, в случае отсутствия сотовой связи в регионе контакты будут осуществляться через радиостанцию, а если и она окажется выведена из строя, то начнут работать посыльные.

Белгородская область — граничащий с Украиной регион, который регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.