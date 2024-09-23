Президент Экваториальной Гвинеи может выступить в Госдуме

Президент Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиан Нгема Мбасого может выступить в Госдуме 26 сентября. Об этом сообщил RTVI первый вице-спикер нижней палаты парламента РФ Александр Жуков.

«Повестку заседания утвердит Совет Думы 25 сентября», — сказал Жуков.

19 сентября ТАСС писал со ссылкой на дипломатический источник, что президент Экваториальной Гвинеи прилетит в Россию с визитом 25-28 сентября, чтобы принять участие в Российской энергетической неделе и обсудить с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в сфере энергетики.

В конце апреля директор департамента Африки Министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко заявил, что Россия откроет дипломатическую миссию в Экваториальной Гвинее. Он отметил, что планируется открытие еще нескольких российских дипломатических точек в странах Африки. Это позволит России «быть ближе к заботам африканских партнеров», отметил представитель МИД.

Ранее Экваториальная Гвинея отвергла статут МУС и пригласила Путина на саммит.