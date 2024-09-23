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В Госдуме прокомментировали призыв к россиянам «затянуть пояса»

Депутат Кирьянов посчитал неуместным призыв к гражданам РФ «затянуть пояса»

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Из личного архива

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Лентой.ру» назвал неуместным призыв к россиянам «затянуть пояса» на фоне экономического роста и повышения уровня зарплат.

По его словам, есть целые отрасли, в которых оплата труда выросла: оборонно-промышленный комплекс, IT, торговля, логистика, маркетплейсы и т.д. Он отметил, что на предприятиях, выпускающих высокотехнологичную продукцию и продукцию двойного назначения, происходит «активный рост вакансий и зарплат».

Кирьянов считает, что на фоне хороших темпов роста экономики призыв «затянуть пояса» звучит неуместно. При этом депутат посоветовал россиянам не совершать необдуманные поступки на кредитные средства, поскольку сейчас «ставка достаточно высокая».

23 сентября доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова заявила призвала россиян сократить расходы и «затянуть пояса».

18 сентября Минэкономразвития РФ опубликовало прогноз социально-экономического развития страны на ближайшую трехлетку, в котором говорится, что в России вырастут среднемесячные номинальные заработные платы граждан (до вычета НДФЛ, с учетом премий и надбавок).

Ранее эксперты объяснили прогноз о значительном росте зарплат россиян.

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