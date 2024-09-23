Польша готовится объявить войну бобрам

В Польше бобры наносят вред дамбам — насыпям от наводнения, создаваемым в регионах, подверженных паводкам, считает премьер-министр республики Дональд Туск, передает Onet. Выступая на встрече кризисного штаба в Вроцлаве, он заметил, что эта проблема требует быстрого решения и пообещал начать настоящую борьбу с животными.

«Иногда приходится выбирать между любовью к животным и безопасностью городов, деревень и устойчивостью дамб», — пояснил Туск.

Он добавил, что любые действия в отношении бобров должны идти в рамках закона. Туск подчеркнул, что сохранность насыпей и их защита от подкопов животных — безусловный приоритет властей.

Польша столкнулась с серьезными наводнениями в южных, западных и юго-западных районах, вызванных сильными дождями. Для борьбы с последствиями длительных проливных дождей пришлось привлечь более 26 тыс. военных. Наводнения называют сильнейшими за последние 30 лет. В 28 районах Силезского, Нижнесилезского и Опольского воеводств объявлен режим стихийного бедствия.

Ранее в Польше обвинили Россию в психологической операции.