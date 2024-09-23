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В США усомнились в способности Байдена добиться прекращения огня в Газе

Politico: Байден вряд ли сможет добиться перемирия в Газе в ближайшее время

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Andrew Harnik/AP

Президент США Джо Байден, скорее всего, не сможет организовать сделку о прекращении огня на территории сектора Газа в ближайшее время. Об этом сообщила газета Politico, сославшись на трех чиновников в американской администрации.

Из материала следует, что Вашингтон планирует продолжить переговоры по урегулированию конфликта между израильскими властями и палестинским движением ХАМАС. В том числе соответствующие встречи запланированы на текущую неделю.

«Но мало ожиданий, что соглашение могло бы быть заключено в скором времени», — подчеркнули авторы статьи.

Они обратили внимание, что чиновники в США не уверены в наличии у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера ХАМАС Яхьи Синвара желания заключать перемирие.

Как сказали источники издания, в настоящее время достижению договоренностей о прекращении огня мешают два фактора. Один из них — стремление еврейского государства сохранить военное присутствие на границе сектора Газа и Египта, против которого выступает палестинское движение. Второй — разногласия между израильским руководством и ХАМАС по числу заключенных и заложников, которых стороны могли бы обменять в рамках сделки.

При этом журналисты выяснили, что Байден считает подписание соглашения о перемирии в секторе Газа основным направлением своей работы.

Ранее в Государственном департаменте США рассказали, сколько пунктов соглашения о прекращении огня согласовали Израиль и ХАМАС.

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