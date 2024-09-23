В Грузии заявили, что не намерены мириться с Россией

Грузия, разорвавшая дипломатические отношения с Россией после конфликта в 2008 году, не намерена «примиряться с Москвой». Об этом заявил председатель парламента республики Шалва Папуашвили. Его слова цитирует газета «Взгляд».

Он уточнил, что «когда Тбилиси говорит о примирении, это касается осетин и абхазов».

«Россия здесь ни при чем. Отношения с Россией — это абсолютно другое направление», — сказал Папуашвили.

При этом он раскритиковал грузинскую оппозицию, которой не понравилось предложение почетного председателя правящей в республике партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили о возможных извинениях перед мирным осетинским населением.

8 августа 2008 года начался российско-грузинский конфликт, который вспыхнул из-за массированного обстрела Цхинвала со стороны Тбилиси. Боевые действия продолжались всего пять дней, их результатом стал разрыв дипотношений между Грузией и Россией, а также признание Москвой независимости Южной Осетии и Абхазии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что республика начала войну с Южной Осетией в 2008 году, выполняя задачу, полученную извне.

Ранее Кобахидзе рассказал о последствиях конфликта на Украине для Грузии.