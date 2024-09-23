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В Госдуме объяснили, что именно будет считаться пропагандой чайлдфри

Депутат Останина: посты об отказе от детей будут считаться пропагандой чайлдфри

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Depositphotos

Посты в социальных сетях, публикации в СМИ или публичные заявления, побуждающие людей к сознательному отказу от рождения детей, будут считаться пропагандой чайлдфри. Об этом в интервью «Ридусу» рассказала председатель Комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Посты и публикации, что семейная пара не может родить ребенка, например, из-за острых материальных проблем или по каким-то медицинским причинам, пропагандой «чайлдфри» не являются. Речь идет о призывах к осознанному отказу от детей, когда говорят, что лучше вообще не рожать, а прожить жизнь исключительно для себя, для своего удовольствия», — пояснила Останина.

23 сентября правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду движения чайлдфри — отказа от деторождения. В документе указано, что за это собираются наказывать наравне с пропагандой нетрадиционных отношений и смены пола: штрафы для граждан составляют от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей. Юридическим лицам грозит штраф от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административное приостановление деятельности до 90 суток.

Если призывы будут направлены в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов вырастут в два раза. В случае, если пропаганду чайлдфри обнаружат в СМИ или интернете, то юрлицам грозит штраф до 4 млн рублей. Кабмин также поддержал законопроект о запрете пропаганды «отказа от деторождения» в СМИ, интернете, фильмах и рекламе.

Ранее в Госдуме заявили, что в России не существует движения чайлдфри.

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