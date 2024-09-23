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Байден забыл, кого нужно представить участникам пресс-конференции с Моди

Fox News: Байден на пресс-конференции с Моди уточнил, кого он должен представить

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды обратился к публике и, вероятно, своим сотрудникам с вопросом о том, кого он должен представить. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В публикации говорится, что Байден был в замешательстве, он «потерял нить событий».

«Инцидент произошел, когда президент США должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, видимо, думал, что ждет вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — отмечается в статье.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, Байден в начале поблагодарил всех присутствующих, а затем, разглядывая окружающих, два раза спросил, кого он должен представить следующим. Во второй раз глава Белого дома повысил голос, после чего один из его помощников подал знак, и Моди поднялся со своего места за спиной Байдена.

До этого Байден на одном из последних заседаний правительства США при своем президенте дал слово первой леди страны Джилл Байден.

Ранее СМИ рассказали о «вопиющих» оговорках Байдена в речи о покушении на Трампа.

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