Байден забыл, кого нужно представить участникам пресс-конференции с Моди

Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды обратился к публике и, вероятно, своим сотрудникам с вопросом о том, кого он должен представить. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В публикации говорится, что Байден был в замешательстве, он «потерял нить событий».

«Инцидент произошел, когда президент США должен был представить премьер-министра Нарендру Моди в Вилмингтоне, в штате Делавэр. Вместо этого он растерялся и, видимо, думал, что ждет вопроса от журналистов. После неловкой паузы комментатор объявил Моди», — отмечается в статье.

На видео, которое распространилось в социальных сетях, Байден в начале поблагодарил всех присутствующих, а затем, разглядывая окружающих, два раза спросил, кого он должен представить следующим. Во второй раз глава Белого дома повысил голос, после чего один из его помощников подал знак, и Моди поднялся со своего места за спиной Байдена.

До этого Байден на одном из последних заседаний правительства США при своем президенте дал слово первой леди страны Джилл Байден.

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