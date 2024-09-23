Эрдоган пожаловался на США из-за санкций против ВПК Турции

Санкции США в отношении турецкой оборонной промышленности подрывают доверие Анкары к Вашингтону как союзнику по НАТО. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего визита в США, его цитирует агентство Anadolu.

«Меры и ограничения в отношении оборонной промышленности негативно сказываются на чувстве доверия. Кроме того, очевидно, что санкции CAATSA и наше исключение из программы F-35 противоречат духу НАТО», — сказал он.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган в преддверии Генассамблеи ООН добивается встречи с кандидатом в президенты США от Демократической партии Харрис в Нью-Йорке с целью поддержать тенденцию на улучшение отношений между двумя государствами.

12 сентября турецкий историк и аналитик Мехмет Перинчек заявил, что США взяли на вооружение стратегию использовать санкции в отношении России как инструмент давления против стран, которые имеют торговые связи с РФ. К примеру, против Китая, Индии, Турции, Азербайджана, а также некоторых стран Евросоюза. В этой связи, по оценке аналитика, Вашингтон «преследует цель нанести урон турецко-российским отношениям». США важно не дать турецкой экономике обеспечить себе дальнейший рост за счет связей с РФ, пояснил эксперт.

Ранее США отреагировали на решение Турции вступить в БРИКС.