Финский журналист Кости Хейсканен в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнее заявление президента Финляндии Александра Стубба о том, что Украина может использовать западное оружие для ударов по территории России. Репортер подчеркнул, что лидер его страны не понимает, в какой конфликт втягивает свой народ.

«Финляндия вообще скатилась с катушек и не понимает, что за все это придется отвечать. А Александр Стубб войдет в историю не как Александр Великий, который мог наладить отношения с Россией, а как Александр Разрушитель, который развалил финскую экономику и разрушил взаимоотношения и добрососедство между Россией и Финляндией», — сказал Хейсканен.

Он добавил, что нет сомнений в участии финских военных в нападении на Курскую область. «Это и к бабушке ходить не надо», — заключил журналист.

В конце августа Стубб заявил, что Финляндия не возражает против использования Украиной западного оружия для ударов по территории России.

По его словам, Хельсинки не устанавливает ограничений на то, каким именно образом Украина станет использовать переданное ей оружие, если это делается «в оборонительных целях» и соответствует международному праву.

Ранее президент Финляндии оценил возможность размещения ядерного оружия на территории страны.