В посольстве прокомментировали ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами

Заведующий консульским отделом, советник посольства России в Южной Кореи Роман Быков встретится с соотечественниками, которые были заперты на пароме в порту Тонхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства.

В посольстве уточнили, что заведующий отделом уже выехал в город. Помимо встречи с россиянами, Быков обсудит ситуацию с иммиграционными властями.

Вечером 21 сентября портал VL.ru сообщил, что российским туристам, прибывшим в Республику Корея из Владивостока на пароме, отказали во въезде в страну. Их заперли в каютах до обратного рейса. Большинство из тех, кому отказали во въезде, граждане России – мусульмане, а также граждане Таджикистана и Узбекистана.

23 сентября российские дипломаты выяснили, что 16 гражданам РФ отказали во въезде в южнокорейский порт из-за того, что якобы заявленные цели поездки не соответствовали действительным. По их информации, в настоящее время россияне находятся на борту парома компании Duwon Shipping, который стоит в Тонхэ.

Ранее посольство вмешалось в ситуацию с россиянами, запертыми на пароме в Южной Корее.