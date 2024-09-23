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В посольстве прокомментировали ситуацию с запертыми на пароме в Южной Корее россиянами

Российский дипломат встретится с запертыми на пароме в Тонхэ соотечественниками

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Shutterstock

Заведующий консульским отделом, советник посольства России в Южной Кореи Роман Быков встретится с соотечественниками, которые были заперты на пароме в порту Тонхэ. Об этом сообщили в Telegram-канале российского диппредставительства.

В посольстве уточнили, что заведующий отделом уже выехал в город. Помимо встречи с россиянами, Быков обсудит ситуацию с иммиграционными властями.

Вечером 21 сентября портал VL.ru сообщил, что российским туристам, прибывшим в Республику Корея из Владивостока на пароме, отказали во въезде в страну. Их заперли в каютах до обратного рейса. Большинство из тех, кому отказали во въезде, граждане России – мусульмане, а также граждане Таджикистана и Узбекистана.

23 сентября российские дипломаты выяснили, что 16 гражданам РФ отказали во въезде в южнокорейский порт из-за того, что якобы заявленные цели поездки не соответствовали действительным. По их информации, в настоящее время россияне находятся на борту парома компании Duwon Shipping, который стоит в Тонхэ.

Ранее посольство вмешалось в ситуацию с россиянами, запертыми на пароме в Южной Корее.

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