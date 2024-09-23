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В СБУ сообщили о предотвращении захвата власти в Одессе

СБУ задержала группу, планировавшую захватить власть в Одессе

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СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько человек, которые якобы хотели захватить власть в Одессе. Об этом говорится в Telegram-канале СБУ.

Силовики изъяли у задержанных более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение. По данным СБУ, злоумышленники якобы завербовали в свои ряды более 20 человек.

Задержанные обвиняются в попытке захватить власть на Украине и создании запрещенных военизированных или вооруженных формирований.

В настоящее время фигуранты находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

20 сентября координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщал, что по складу со снарядами и ракетами Вооруженных сил Украины в порту Одессы нанесли удар. По его словам, мощный взрыв услышали в 13:45. Источники сообщили ему о прилете в порт в районе Пересыпь. Выяснилось, что удар пришелся по складу, который накануне ВСУ загрузили снарядами и ракетами.

Ранее в Одессе назвали пропагандой видео с силовой мобилизацией.

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