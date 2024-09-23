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Челябинский губернатор определился с новыми заместителями

Челябинский губернатор Текслер назначил заместителей

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Телеграм-канал «Челябинск. Главное»

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер определился с первыми заместителями после прошедших 7—8 сентября выборов главы региона, ими станут Иван Куцевляк и Станислав Мошаров. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на правительство региона.

Перечень вице-губернаторов выглядит так:

Андрей Фалейчик
Роман Воллерт
Вадим Евдокимов
Александр Козлов
Алексей Фартыгин
Алексей Кобылин
Татьяна Кучиц
Александр Лазарев

В новой структуре правительства, как и раньше, два первых заместителя, но в нем нет вице-губернаторов Сергея Сушкова и Александра Богашова.

URA.RU также информирует, что куратор внутренней политики Анатолий Векшин уходит в отпуск, возможно, с последующим увольнением. Его полномочия переходят к Роману Воллерту. Планируется, что Алексей Кобылин будет совмещать полномочия вице-губернатора и пост министра сельского хозяйства региона.

Алексей Текслер набрал на выборах главы региона 81,28% голосов.

До этого глава ЦИК РФ Элла Памфилова призвала не обращать внимания на критику выборов в СНГ.

Ранее Памфилова обвинила депутатов от КПРФ в «безобразном поведении».

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