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Названы последствия ракетной эскалации для Европы

Журналист Малькевич: США выгодна разрушенная Европа

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Mike Mareen/Shutterstock

Журналист, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Александр Малькевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал продолжающиеся на Западе обсуждения относительно ударов дальнобойными ракетами вглубь территории России. По его словам, в США понимают, что Москва бездействовать не будет, и такое развитие событий выгодно Вашингтону.

«Им (США — «Газета.Ru») на руку руинированная Европа. Потому что тогда будет план Маршалла 2.0. Сейчас Штаты хотят нажиться на восстановлении оставшихся кусков Украины. А представляете, если также будут разбитая в хлам Прибалтика, побитые Скандинавия, Франция, Германия», — пояснил Малькевич.

Он подчеркнул, что у Вашингтона по-прежнему есть желание воевать с Россией, но не напрямую, а руками тех, кого им не жалко.

Накануне американский лидер Джо Байден заявил, что еще не разрешал Киеву применять оружие США для ударов вглубь территории России.

12 сентября телеканал ABC сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский передал госсекретарю США Энтони Блинкену список возможных целей Киева на территории России. Немецкая газета-таблоид Bild в связи с этим написала, что за разрешением на дальнобойные атаки президент Украины поедет в США, где представит главе Белого дома Джо Байдену план, который подразумевает согласие на «локальное прекращение огня на определенных участках фронта».

Ранее в США объяснили бесполезность разрешения ВСУ наносить удары вглубь России.

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