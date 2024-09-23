Путин пройдет встречу с министрами энергетики стран БРИКС на полях РЭН

Президент России Владимир Путин объявил, что на полях международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) он встретится с министрами энергетики стран БРИКС. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Он отметил, что во время переговоров он планирует согласовать общие принципы справедливого энергетического перехода, наметить пути для упрочения роли международной организации в глобальном энергетическом диалоге.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выступит на Российской энергетической неделе, которая пройдет в период с 26 по 28 сентября в Москве. Отвечая на вопрос, не планируются ли у главы государства какие-то международные контакты «на полях» этого мероприятия, Песков отметил, что там будут присутствовать зарубежные гости. Пресс-секретарь пообещал своевременно проинформировать о возможных международных контактах.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) является крупнейшей дискуссионной площадкой международного уровня. В ходе мероприятия проводятся обсуждения тенденций развития мирового топливно-энергетического комплекса, а также определяются основные направления развития отраслей ТЭК и ведется поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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